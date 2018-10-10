В Якутии из-за гололеда перевернулся автобус с 25 пассажирами

ЯКУТСК, 10 окт – РИА Новости. Автобус, следовавший по маршруту Покровск – Булгунняхтах в Якутии, вылетел с трассы из-за гололеда и перевернулся, есть пострадавшие, сообщила РИА Новости инспектор регионального управления ГИБДД Анна Жегусова.

По информации госавтоинспекции, авария произошла вблизи поселка Верхний Бестях в восемь часов утра по местному времени (02.00 мск). В момент ДТП в салоне находились около 25 пассажиров, девять из них обратились в больницу за медицинской помощью.

"Водитель автобуса "ПАЗ"… не выдержал безопасную скорость движения, в результате чего допустил съезд транспортного средства с дорожного полотна с последующим опрокидыванием – предварительно, из-за наледи на подъеме дороги", — рассказала Жегусова.

Для установления всех причин и обстоятельств автоаварии на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.