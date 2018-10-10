Эвакуация самолета, выкатившегося с ВПП в Якутске, может занять весь день

ЯКУТСК, 10 окт – РИА Новости. Эвакуация воздушного судна Sukhoi Superjet-100, выехавшего за пределы взлетно-посадочной полосы, может занять весь день, пассажиры перенаправленных и задержанных рейсов ждут возобновления работы аэропорта, сообщила пресс-служба авиакомпании "Якутия".
В связи с инцидентом аэропорт "Якутск" закрыт, ближайшие рейсы перенаправлены в аэропорт поселка Чульман Нерюнгринского района.
В аэропортах Якутска и Чульмана организована работа двух оперативных групп нерюнгринского и якутского пожарно-спасательного гарнизона с привлечением психолога. Жалоб от населения не поступало.
По факту авиапроисшествия проводится расследование.