Эвакуация самолета, выкатившегося с ВПП в Якутске, может занять весь день

ЯКУТСК, 10 окт – РИА Новости. Эвакуация воздушного судна Sukhoi Superjet-100, выехавшего за пределы взлетно-посадочной полосы, может занять весь день, пассажиры перенаправленных и задержанных рейсов ждут возобновления работы аэропорта, сообщила пресс-служба авиакомпании "Якутия".

Во вторник воздушное судно Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия", следовавший из Удан-Удэ, выехал за пределы воздушно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находились 91 пассажир, в том числе – семь детей и пять членов экипажа, все пассажиры и экипаж покинули борт по надувному трапу. По предварительным данным, в медпункт аэропорта обратились четыре человека.

В связи с инцидентом аэропорт "Якутск" закрыт, ближайшие рейсы перенаправлены в аэропорт поселка Чульман Нерюнгринского района.

"Эвакуация самолета может занять весь день. Пассажиры перенаправленных и задержанных рейсов будут ждать возобновления работы аэропорта "Якутск", другие варианты отсутствуют", — заявили в авиакомпании.

В аэропортах Якутска и Чульмана организована работа двух оперативных групп нерюнгринского и якутского пожарно-спасательного гарнизона с привлечением психолога. Жалоб от населения не поступало.

По факту авиапроисшествия проводится расследование.