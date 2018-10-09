Москалькова потребовала провести проверку в связи с дракой в омской колонии

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова потребовала провести тщательную проверку в связи с массовой дракой в омской исправительной колонии №6.

По данным УФСИН по региону, вечером 6 октября группа осужденных пыталась склонить к бунту других заключенных, между ними завязалась драка. Личный состав учреждения был поднят по тревоге. По данным СК, в драке пострадали более 20 человек. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". Прокуратура Омской области организовала проверку соблюдения требований законов в колонии.

"Если состоялась драка, то режим содержания не соблюдался, и это привело к конфликту, который должны были, наверное, сотрудники ФСИН этой колонии предотвращать. Я считаю, что здесь в любом случае должна быть очень тщательная жесткая проверка, и (нужно) установить причины по самой ситуации, как она возникла. Люди получили травмы. Я рассматриваю здесь нарушения прав человека", — сказала Москалькова РИА Новости.

Омбудсмен отметила, что в Омске уполномоченный по правам человека следит за ситуацией. "Я вчера попросила его побывать там, разобраться, и направила письмо заместителю генерального прокурора… Конечно, отслеживаю эту ситуацию", — заявила Москалькова.