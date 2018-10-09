В Хабаровском крае мужчину осудили за изнасилования опекаемых детей

ВЛАДИВОСТОК, 9 окт – РИА Новости. Суд приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к 22 с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима за изнасилования и истязания малолетних девочек, опекуном которых он являлся, сообщает прокуратура Хабаровского края.

"Судом установлено, что являясь опекуном малолетних и несовершеннолетних девочек,.. с применением насилия и угрозой его применения, совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера, в том числе изнасилования. Кроме того, он истязал их и ненадлежащим образом исполнял опекунские обязанности", — говорится в сообщении.

О преступлениях стало известно после того, как одна из потерпевших сообщила об этом приемной матери, а та обратилась с заявлением в полицию.

В суде фигурант признал свою вину в полном объеме и отказался давать показания. Суд признал его виновным в изнасилованиях, иных действиях сексуального характера с применением насилия и других преступлениях.

"Суд приговорил подсудимого к наказанию по совокупности преступлений в виде 22 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с дополнительными наказаниями в виде ограничения свободы сроком на 2 года и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей … сроком 20 лет", — сообщает прокуратура.

Также осужденному запрещено покидать место жительства ночью, выезжать за пределы муниципального образования, посещать места культурных и массовых мероприятий и участвовать в них, изменять место жительства и работы без согласия контролирующих органов.

Приговор в законную силу не вступил.