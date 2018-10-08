Украинского шпиона Сущенко этапировали в колонию, заявил адвокат

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Осужденный в России за шпионаж украинец Роман Сущенко, по предварительным данным, этапирован в колонию, сообщил его защитник Марк Фейгин.
"По предварительной информации, Романа Сущенко этапировали к месту отбывания наказания", — написал защитник в Twitter.
По предварительной информации Романа Сущенко этапировали к месту отбывания наказания.— Mark Feygin (@FeyginMark) 8 октября 2018 г.
Где именно осужденный будет отбывать срок, тюремная служба сообщит его семье только после того, как его привезут в колонию.
О задержании Сущенко, которого ФСБ РФ назвала сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины, стало известно в октябре 2016 года. По данным российских спецслужб, он собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. Украинское агентство "Укринформ" утверждало, что Сущенко с 2002 года работает там корреспондентом, а в Москву он приехал по личным делам, будучи в отпуске.