Омский омбудсмен посетит колонию, в которой произошла массовая драка

НОВОСИБИРСК, 8 окт – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Омской области Ирина Касьянова в понедельник посетит омскую исправительная колонию №6, где произошла массовая драка, сообщил РИА Новости представитель аппарата омбудсмена.
"Уполномоченный сегодня посетит колонию", — сообщил собеседник агентства, уточнив, что представители аппарата омбудсмена работали в колонии уже в воскресенье, однако комментарии по ситуации можно будет получить только по итогам визита в колонию Касьяновой.
Ранее в УФСИН сообщали, что зачинщики массовой драки требовали сотовые телефоны, свободное перемещение по территории колонии и освобождения из штрафных изоляторов нарушителей режима. Их изолировали от остальных заключенных. В понедельник в управлении сообщили, что колония работает в штатном режиме, голодовку никто из заключенных не объявлял.