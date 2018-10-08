Омский омбудсмен посетит колонию, в которой произошла массовая драка

НОВОСИБИРСК, 8 окт – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Омской области Ирина Касьянова в понедельник посетит омскую исправительная колонию №6, где произошла массовая драка, сообщил РИА Новости представитель аппарата омбудсмена.

По данным УФСИН по региону, вечером 6 октября 2018 года группа осужденных пыталась склонить к бунту других заключенных, в результате чего между ними завязалась драка. Личный состав учреждения был поднят по тревоге. По данным СК, в драке пострадали более 20 человек. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". Прокуратура Омской области организовала проверку соблюдения требований законов в колонии.

"Уполномоченный сегодня посетит колонию", — сообщил собеседник агентства, уточнив, что представители аппарата омбудсмена работали в колонии уже в воскресенье, однако комментарии по ситуации можно будет получить только по итогам визита в колонию Касьяновой.

Ранее зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии в Омской области Наталия Бугрова сообщила РИА Новости, что ОНК в рамках своих полномочий проконтролирует расследование причин массовой драки в исправительной колонии №6, однако ранее жалоб на нее общественникам не поступало.

Ранее в УФСИН сообщали, что зачинщики массовой драки требовали сотовые телефоны, свободное перемещение по территории колонии и освобождения из штрафных изоляторов нарушителей режима. Их изолировали от остальных заключенных. В понедельник в управлении сообщили, что колония работает в штатном режиме, голодовку никто из заключенных не объявлял.