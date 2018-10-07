Следствие просит арестовать подозреваемого по делу о ДТП под Тверью

На месте ДТП с участием рейсового автобуса и маршрутного микроавтобуса в Тверской области

На месте ДТП с участием рейсового автобуса и маршрутного микроавтобуса в Тверской области

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Следствие будет ходатайствовать в суде об аресте директора компании-перевозчика "ТрансАвто", задержанного по делу о ДТП в Тверской области, где погибли 13 человек, сообщили в Следственном комитете РФ.

Ранее сообщалось, что директор компании-перевозчика "ТрансАвто" задержан по делу о ДТП в Тверской области, в котором погибли 13 человек. Сообщалось, что компания оказывала услуги по организованной перевозке группы людей, не отвечающие требованиям безопасности.

"Сегодня следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте директора ООО "ТрансАвто", задержанного по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — говорится в сообщении ведомства в Whatsapp.

ДТП произошло в Калининском районе Тверской области около населенного пункта Некрасово в пятницу утром. Столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ, следовавший из Ржева, и микроавтобус Ford Transit, ехавший из Твери. По данным МЧС, в аварии 13 человек погибли — водитель и пассажиры Ford Transit, еще один пассажир микроавтобуса, а также водитель и пассажирка ЛиАЗа были госпитализированы.