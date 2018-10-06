В Москве начали проверку после того, как мужчина избил фельдшера скорой

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Следователи проводят проверку после того, как пьяный мужчина в центре Москвы нанес травмы фельдшеру скорой, который оказывал ему помощь, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Как ранее уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина сломал нос медику, который пытался оказать ему медицинскую помощь. Инцидент произошел в ночь на субботу на Лесной улице.

"Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве по факту причинения телесных повреждений фельдшеру скорой помощи в центре столицы проводится доследственная проверка", — сказала Иванова журналистам.

Она добавила, что медицинскому работнику оказана помощь, на данный момент её жизни и здоровью ничего не угрожает.