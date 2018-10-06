На Кругобайкальской железной дороге рабочий погиб из-за камнепада

ИРКУТСК, 6 окт – РИА Новости. Сотрудник железной дороги погиб во время восстановительных работ после того, как камнепад приостановил движение поездов по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД) в Иркутской области, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской ЖД.

"Движение поездов по Кругобайкальской железной дороге временно приостановлено. Это связано с камнепадом, случившимся 5 октября 2018 года на 125 км участка Маритуй-Шарыжалгай", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при проведении восстановительных работ "был смертельно травмирован сотрудник железной дороги", его семье будет оказана юридическая и материальная помощь.

В настоящее время на месте обвала работает спецтехника.

До 1949 года по КБЖД проходил основной путь Транссибирской магистрали. После ввода в эксплуатацию дублирующего участка через Олхинское плато линия потеряла значение. Сегодня КБЖД представляет собой тупиковый участок от станции Байкал до Слюдянки и используется для туристических целей. Серьезной проблемой на этом участке, расположенном среди гор, являются частые камнепады и селевые потоки.