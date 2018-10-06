По делу о ДТП под Тверью задержали директора компании-перевозчика

На месте ДТП с участием рейсового автобуса и маршрутного микроавтобуса в Тверской области

На месте ДТП с участием рейсового автобуса и маршрутного микроавтобуса в Тверской области

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Директора компании-перевозчика "Трансавто" задержали по делу о ДТП в Тверской области, где погибли 13 человек, сообщает Следственный комитет в WhatsApp.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть людей.

С задержанным проводятся следственные действия. Следователи изъяли техническую документацию и информацию по обеспечению безопасности пассажирских перевозок.

Авария под Тверью

Накануне утром рейсовый автобус ЛиАЗ, следовавший из Ржева, и микроавтобус Ford Transit, ехавший из Твери, столкнулись недалеко от населенного пункта Некрасово.

По данным МЧС, в аварии погибли 13 человек — водитель и пассажиры микроавтобуса. Еще один пассажир маршрутки, а также водитель и пассажирка автобуса получили травмы, их доставили в больницу.

В Тверской области 6 и 7 октября объявили днями траура. Власти региона выделят по 200 тысяч рублей семьям погибших, пострадавшие получат от правительства области по сто тысяч рублей. Также родственники погибших получат страховые выплаты в соответствии с действующим законодательством.