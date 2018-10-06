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Происшествия

Кота — оправдать, медведей — нет: животные, совершившие преступления

(обновлено: 08:10 06.10.2018)
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© REUTERS / Ilya NaymushinПесец в клеткеПесец в клетке
© REUTERS / Ilya Naymushin

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Виктор Званцев. Кот-наркокурьер, медведи-вандалы и пес-поджигатель — домашние и дикие животные нередко мелькают в криминальных сводках и даже становятся фигурантами уголовных дел. На этой неделе суд в Барнауле "оправдал" кота, обвиняемого в краже электричества. По словам заявителей, он сорвал пломбу с энергосчетчика, в результате чего образовался долг в размере 78 тысяч рублей. Судья решил не привлекать обвиняемого к уголовной ответственности, а обязательства по выплате возложил на жителей дома. РИА Новости рассказывает о животных, совершивших тяжкие — и не очень — преступления.

Кот-наркокурьер

В городе Новомосковске Тульской области в августе этого года сотрудники ФСИН задержали кота, который пытался пронести в исправительное учреждение наркотики. Тюремной охране нарушитель был хорошо известен — один из заключенных, освободившись, забрал его с собой и подарил знакомым. 

© Фото : предоставлено пресс-бюро ФСИН РоссииКот, которого злоумышленники собирались использовать в качестве "курьера" для передачи наркотических веществ на территорию ИК-6 УФСИН России по Тульской области
© Фото : предоставлено пресс-бюро ФСИН России
Кот, которого злоумышленники собирались использовать в качестве "курьера" для передачи наркотических веществ на территорию ИК-6 УФСИН России по Тульской области

Новые хозяева сразу втянули кота в криминальный промысел: изготовили для него специальный ошейник с тайником, спрятали туда наркотики и привезли к периметру тюрьмы. Однако план не сработал — о готовящемся преступлении узнала служба безопасности. В итоге "курьера" и двух его подельников взяли с поличным. Животное поместили в питомник, а людей — в изолятор временного содержания, возбудив уголовное дело.

Обезьяна-хулиган

В Новосибирском зоопарке живет гамадрил из города Бийска по кличке Гоша. Его купил в подарок дочери один из местных предпринимателей еще в начале нулевых. Однако обезьяна сразу повела себя агрессивно и покусала ребенка. Тогда примата поместили на станцию юных биологов. Оттуда Гоша довольно быстро сбежал и несколько дней бродяжничал, прибившись к бездомным. Улица научила его курить, пить пиво и хулиганить.

© РИА Новости / С. ЛидовПерейти в фотобанкГамадрил (плащеносный павиан, Papio hamadryas)
© РИА Новости / С. Лидов
Перейти в фотобанк
Гамадрил (плащеносный павиан, Papio hamadryas)

Беглеца в итоге обнаружила служба по отлову животных. И начались долгие скитания: за несколько месяцев Гоша успел погостить в отделении полиции, квартире одной местной жительницы и даже детской исправительной колонии. Из-за буйного характера гамадрил нигде не уживался. В конце концов его забрали сотрудники зоопарка. Сейчас он содержится в отдельном вольере и никого к себе близко не подпускает.

Банда четвероногих поджигателей

В Архангельске собака и несколько кошек едва не сожгли многоквартирный деревянный дом. Инцидент произошел осенью 2017-го, когда хозяин ушел в гости, оставив включенным обогреватель. Животные носились по опустевшей квартире. В какой-то момент кто-то из них налетел на 800-ватный электроприбор, работавший на полную мощность, и опрокинул его на пол.

© Фото : Максим КошмарчукПожар в двухэтажном доме
© Фото : Максим Кошмарчук
Пожар в двухэтажном доме

Заметив, что из окон идет дым, соседи вызвали пожарных. Прибывшие к месту ЧП спасатели быстро потушили пламя, однако одна из комнат полностью выгорела. Животные не пострадали.

Медведи-вандалы

Этим летом жители города Елизово (Камчатский край) столкнулись со странным вандализмом — на местном кладбище кто-то раскопал могилы их родственников, поломал кресты и оградки. Рядом отчетливо виднелись отпечатки крупных лап. Вскоре администрация выяснила, что на погост периодически заходят два медведя.

© Fotolia / NaturecolorsКамчатские медведи
© Fotolia / Naturecolors
Камчатские медведи

Так как визиты лесных обитателей представляли серьезную опасность для посетителей кладбища, за дело взялись охотники. Выставили круглосуточное дежурство. В итоге обоих хищников пришлось застрелить. Егери отмечают: такие случаи не редкость — как правило, медведи заходят в населенные пункты, когда в лесу начинаются проблемы с питанием.

Собаки-убийцы

В поселке Пальмино Свердловской области зимой 2017-го две охотничьи лайки по кличке Хан и Рыжий насмерть загрызли семилетнюю девочку. Инцидент произошел, когда школьница каталась на горке возле местного Дома культуры. Позже судебные медики насчитали на ее теле более 150 рваных ран.

© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкБездомные собаки
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Бездомные собаки

В тот же день собак застрелили полицейские, а головы отправили на экспертизу, чтобы доказать причастность животных к гибели ребенка. Спустя полгода состоялся суд: хозяева лаек обвинялись в причинении смерти по неосторожности. Приговор: полтора года ограничения свободы.

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