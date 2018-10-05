В Подмосковье разбился учебно-боевой МиГ-29, оба пилота выжили

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Истребитель МиГ-29 в экспериментальной модификации разбился в пятницу в Коломенском районе Подмосковья, оба пилота успели катапультироваться и выжили.

Около 12.00 мск источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что самолет упал в районе деревни Дмитровское. Он же отметил, что причины произошедшего пока неизвестны. Двум пилотам, по его словам, удалось катапультироваться.

Практически сразу последовало разъяснение от Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Ее представитель рассказал, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет, в ходе которого, по предварительным данным, возникла неполадка в системе управления.

Также стало известно о том, что разбившийся МиГ принадлежал Летно-исследовательскому институту (ЛИИ) имени Громова. Как в дальнейшем рассказывал источник РИА Новости, летчики смогли увести самолет в безлюдное место перед тем, как катапультироваться.

В то же время в различных интернет-СМИ и Telegram-каналах начала распространяться версия о том, что на борту самолета произошел пожар.

Как затем рассказали в пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России, была сформирована следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия для выяснения обстоятельств.

Судьба летчиков

Еще один источник РИА Новости сообщил, что один из пилотов МиГа Михаил Кондратенко находится в реанимации городской больницы Жуковского в Московской области. Другой летчик — Александр Крутов "ушел домой". Сообщалось, что Кондратенко находится в сознании, его обследуют.

Ближе ко второй половине дня ОАК предоставила дополнительную информацию. Оказалось, что самолет был выпущен в 1992 году, а ЛИИ Громова получил его из военной части в 1994 году.

"Наработка по летным часам и посадкам в рамках установленного производителем ресурса. Все регламентные работы проведены в установленные сроки", — говорится в сообщении", — отмечали в ОАК.

Разбившийся самолет был учебно-боевым МиГ-29УБ. Он отличается от обычного наличием места для второго пилота. Первый такой самолет был создан в 1981 году.

МиГ-29 (по кодификации НАТО: Fulcrum — точка опоры) — советский/российский истребитель четвертого поколения. Предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнем из бортовой пушки всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях в свободном пространстве и на фоне земли, в том числе в условиях помех, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.