В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело против женоненавистника

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 окт — РИА Новости. В Нижнем Новгороде следователи возбудили уголовное дело против мужчины, которого подозревают в экстремизме по отношению к женщинам, сообщает областной главк СК.

По версии следствия, с мая по июнь 27-летний житель Саратовской области создал в соцсети "Вконтакте" группу, где размещал материалы, унижающие женщин. Этим он занимался вместе с другими неустановленными людьми в Нижнем Новгороде.

В группе он публиковал фото и видео, "содержащие лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды и ненависти (розни) по отношению к женщинам", говорится в сообщении. Выявили подозреваемого следователи СК и оперативники центра по противодействию экстремизму областного управления МВД.

Расследование продолжается.