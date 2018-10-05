В Тверской области объявили траур из-за гибели 13 человек в ДТП

ВОРОНЕЖ, 5 окт — РИА Новости. Власти Тверской области объявили 6 и 7 октября в городах Ржев и Старица днями траура по 13 погибшим в ДТП в Калининском районе, сообщает правительство региона.

ДТП произошло в Калининском районе Тверской области около населенного пункта Некрасово в пятницу утром. Столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ, следовавший из Ржева, и микроавтобус Ford Transit, ехавший из Твери. По данным МЧС, в аварии 13 человек погибли — водитель и пассажиры Ford Transit, еще один пассажир микроавтобуса, а также водитель и пассажирка ЛиАЗа были госпитализированы.

На место ДТП прибыл губернатор Тверской области Игорь Руденя. Губернатор возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий аварии. Руденя заявил, что пострадавшим в ДТП под Тверью и семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.

"Власти Ржева и Старицы, жителями которых являлись погибшие в ДТП, по просьбе губернатора Игоря Рудени обеспечат расходы на организацию похорон. 6 и 7 октября в городах Ржев и Старица Тверской области объявлен траур", — говорится в сообщении.

По данным облправительства, родным погибших выделят материальную помощь – 200 тысяч рублей каждой семье. Пострадавшие в аварии получат по 100 тысяч рублей. Деньги будут выделены из резервного фонда губернатора. Также родственники погибших получат страховые выплаты в соответствии с действующим законодательством.