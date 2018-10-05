Пострадавшие в ДТП под Тверью могут получить до двух миллионов рублей

На месте ДТП с участием рейсового автобуса и маршрутного микроавтобуса в Тверской области

На месте ДТП с участием рейсового автобуса и маршрутного микроавтобуса в Тверской области

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Пассажиры автобуса ЛиАЗ, пострадавшие в ДТП под Тверью, могут получить до 2 миллионов рублей, сообщает "Ингосстрах", в котором была застрахована ответственность перевозчика.

ДТП произошло в Калининском районе Тверской области около населенного пункта Некрасово в пятницу утром. Столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ, следовавший из Ржева, и микроавтобус Ford Transit, ехавший из Твери. По данным МЧС, в аварии 13 человек погибли — водитель и пассажиры Ford Transit, еще один пассажир микроавтобуса, а также водитель и пассажирка ЛиАЗа были госпитализированы.

Как сообщали экстренные службы региона, состояние водителя ЛиАЗа и пассажира микроавтобуса Ford Transit, пострадавших в ДТП, оценивается как стабильно тяжелое.

"Ингосстрах" принимает заявления от пассажиров автобуса, пострадавших в результате ДТП, произошедшего 5 октября под Тверью… Согласно действующему законодательству, выплаты по ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров — ред.) составляют 2,025 миллиона рублей на случай гибели пассажира, до 2 миллионов рублей на случай причинения вреда здоровью", — говорится в сообщении.

Для подачи заявления и получения консультаций о процессе выплат страхового возмещения пострадавшие могут обратиться в офис компании в сельском поселении Бурашевское Тверской области или позвонить в контакт-центр, добавляет "Ингосстрах".