Мосгорсуд продлил арест экс-губернатору Марий Эл Маркелову

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Мосгорсуд до 13 января продлил срок ареста бывшему главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову, обвиняемому во взяточничестве, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Трунов.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Маркелову срока ареста", — сказал Трунов. Накануне его подзащитный пожаловался генпрокурору РФ Юрию Чайке условия содержания в СИЗО "Лефортово".

Ранее в СК РФ сообщили, что следственные действия по делу экс-главы Марий Эл завершены.

По данным следствия, Маркелов получил от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша через доверенное лицо Наталью Кожанову более 235 миллионов рублей взятки за покровительство и содействие при выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса, в связи с чем он обвиняется в получении взятки и двух эпизодах второй части статьи 285 УК РФ (превышение должностных полномочий). Кроме того, Маркелову вменяется незаконное приобретение и хранение боеприпасов (30 патронов).