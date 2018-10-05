Водитель попавшего в ДТП под Тверью автобуса пытался уйти от столкновения

Сотрудники МЧС на месте ДТП в Тверской области. 5 октября 2018

Сотрудники МЧС на месте ДТП в Тверской области. 5 октября 2018

БРЯНСК, 5 окт – РИА Новости. Водитель автобуса, попавшего под Тверью в ДТП, в котором погибли 13 человек, пытался уйти от столкновения с выехавшим на встречную полосу маршрутным такси, но у него не это получилось, рассказала РИА Новости одна из пассажиров автобуса Светлана Савина.

Крупное ДТП под Тверью © Фото : МЧС России Микроавтобус Ford Transit и автобус ЛиАЗ столкнулись недалеко от села Некрасово в Калининском районе. © Фото : МЧС России Микроавтобус Ford Transit и автобус ЛиАЗ столкнулись недалеко от села Некрасово в Калининском районе. © Фото : пресс-служба УМВД России по Тверской области Рейсовый автобус ехал из Ржева, маршрутка — из Старицы. © Фото : пресс-служба УМВД России по Тверской области Рейсовый автобус ехал из Ржева, маршрутка — из Старицы. © Фото : МЧС России Погибли 13 пассажиров маршрутки. © Фото : МЧС России Погибли 13 пассажиров маршрутки. © Фото : предоставлено правительством Тверской области Еще четыре человека пострадали, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. © Фото : предоставлено правительством Тверской области Еще четыре человека пострадали, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. © Фото : МЧС России По предварительным данным, трагедия произошла из-за того, что микроавтобус выехал на встречную полосу. © Фото : МЧС России По предварительным данным, трагедия произошла из-за того, что микроавтобус выехал на встречную полосу. © Фото : пресс-служба УМВД России по Тверской области Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек. © Фото : пресс-служба УМВД России по Тверской области Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек. © Фото : предоставлено правительством Тверской области Прокуратура Тверской области намерена выяснить, соблюдали ли перевозчики требования транспортной безопасности. © Фото : предоставлено правительством Тверской области Прокуратура Тверской области намерена выяснить, соблюдали ли перевозчики требования транспортной безопасности. © РИА Новости / МЧС РФ Перейти в фотобанк На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, врачи, спасатели и пожарные. Открыта горячая линия МЧС. © РИА Новости / МЧС РФ Перейти в фотобанк На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, врачи, спасатели и пожарные. Открыта горячая линия МЧС. © Фото : МЧС России Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил оказать пострадавшим и семьям погибших всю необходимую помощь. © Фото : МЧС России Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил оказать пострадавшим и семьям погибших всю необходимую помощь. /

ДТП произошло в Калининском районе Тверской области около населенного пункта Некрасово около 7.50 мск пятницы. Столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ и микроавтобус Ford Transit. По данным МЧС, в аварии пострадали 17 человек, из них 13 погибли. Все погибшие ехали в маршрутке.

"Я не знаю, как маршрутка выскочила на встречную полосу. Почему она выскочила, я не знаю — произошло столкновение. Водитель автобуса хотел как-то немножко уйти, но у него не получилось. Я просто сидела на переднем сиденье, увидела, что маршрутка едет нам навстречу, я немножко спряталась", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время ей оказывают помощь в больнице, водитель автобуса находится в реанимации.