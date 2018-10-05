МАГАС, 5 окт — РИА Новости. На депутатов Народного собрания Ингушетии оказывается давление из-за соглашения об установлении административной границы с Чечней, сообщил РИА Новости помощник главы республики Артём Перехрист.
"Организаторы требуют, чтобы к ним вышли все депутаты. На депутатов они оказывали давление еще за неделю до голосования. Предлагали любые деньги за то, чтобы депутаты полномочия сложили, через семьи их пугали, через родственников. И сейчас они на них давление оказывают — подпишитесь, что вы не голосовали", — рассказал Перехрист агентству.
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Согласно Конституции РФ, границы между регионами могут быть изменены с их взаимного согласия, при этом такие изменения должен утвердить совет федерации.
Сейчас правительственный квартал перекрыт полицией. Также закрыта для въезда основная трасса, ведущая в город, движение для транспорта открыто по дублирующей дороге. В целом, обстановка в городе спокойная