МАГАС, 5 окт — РИА Новости. На депутатов Народного собрания Ингушетии оказывается давление из-за соглашения об установлении административной границы с Чечней, сообщил РИА Новости помощник главы республики Артём Перехрист.

Утром в пятницу несколько десятков человек собрались в центре столицы Ингушетии Магасе.

"Организаторы требуют, чтобы к ним вышли все депутаты. На депутатов они оказывали давление еще за неделю до голосования. Предлагали любые деньги за то, чтобы депутаты полномочия сложили, через семьи их пугали, через родственников. И сейчас они на них давление оказывают — подпишитесь, что вы не голосовали", — рассказал Перехрист агентству.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Согласно Конституции РФ, границы между регионами могут быть изменены с их взаимного согласия, при этом такие изменения должен утвердить совет федерации.

В четверг парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение о границе между республиками. При этом в Конституционном суде Ингушетии заявили, что данное соглашение может быть утверждено только по результатам референдума. В республике начались протестные акции, около двух тысяч человек собралось на площади Согласия в Магасе, чтобы выразить свое отношению к ряду решений республиканского правительства, сообщило МВД по Ингушетии. Евкуров вышел к протестующим в Магасе, после беседы они пообещали разойтись и позже вернуться на прием.

Сейчас правительственный квартал перекрыт полицией. Также закрыта для въезда основная трасса, ведущая в город, движение для транспорта открыто по дублирующей дороге. В целом, обстановка в городе спокойная