Под Екатеринбургом задержали подозреваемого в поджоге храма в Ганиной Яме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 окт – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге храма святых Царственных Страстотерпцев в Ганиной Яме под Екатеринбургом, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Представитель главка МЧС ранее сообщила РИА Новости, что пожар произошел в ночь на четверг в центральном храме монастыря, на площади 70 квадратных метров горела церковная утварь и кровля. Пострадавших нет. В результате пожара, по данным областной епархии, пострадали кровля, малый купол храма, внутреннее убранство и частично иконостас.

Изъятые на месте происшествия доказательства позволили полицейским выдвинуть версию о поджоге, сообщили в региональном главке МВД. После опроса очевидцев происшествия, исследования собранных улик оперативники установили личность подозреваемого, которым оказался уроженец Екатеринбурга 1998 года рождения, ранее судимый за кражу.

"Утром того же дня подозреваемый сам явился в отдел полиции № 15 УМВД по Екатеринбургу, но не затем, чтобы написать явку с повинной, а с целью заявить о якобы имевшей место пропаже личных документов. Мужчина был задержан. При допросе он пояснил, что не только поджег храм, а также похитил деньги из ящика для пожертвований, взломав его, когда убегал с места ЧП. Мотив его дикого поступка сейчас устанавливают оперуполномоченные уголовного розыска", – заявил Горелых.

В настоящее время выясняется точная сумма ущерба, причиненного храму. По итогам начавшейся проверки сотрудниками полиции будет принято решение о возбуждении уголовного дела, добавили в областном МВД.