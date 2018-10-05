На Чукотке пропала тринадцатилетняя школьница

ВЛАДИВОСТОК, 5 окт — РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту исчезновения в Анадыре 13-летней школьницы, которая в четверг не вернулась домой, сообщает СУ СК РФ по Чукотскому АО.

"По предварительным данным, несовершеннолетняя… 4 октября около 08.30 вышла из дома в направлении школы и не вернулась, в школе на занятиях отсутствовала. В настоящее время сотрудниками УМВД России и следственным управлением по Чукотскому автономному округу проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения последней", — говорится в сообщении.

На вид девочке 13 лет, рост 160 сантиметров, она коренной национальности. Была одета в черную вязаную шапку с ушками, синюю куртку, светло-синий шарф-хомут, черные зауженные джинсы, кроссовки черного цвета с белыми полосками. При себе имеет черный рюкзак с синим кантом.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении ребенка, просят обратиться в правоохранительные органы.