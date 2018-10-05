Все 13 погибших в ДТП под Тверью ехали в маршрутке

ЛИПЕЦК, 5 окт — РИА Новости. Все 13 человек, погибших в ДТП в Тверской области, ехали в микроавтобусе Ford Transit, который следовал по маршруту Тверь — Старица, в маршрутке выжил только один человек, сообщил РИА Новости представитель Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Калининского района Тверской области.

ДТП произошло в Калининском районе Тверской области около населенного пункта Некрасово около 7.50 мск. Столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ, следовавший из Ржева, и микроавтобус Ford Transit. По данным МЧС, в аварии пострадали 17 человек, из них 13 погибли.

"В автобусе Ford Transit маршрута Тверь — Старица находились 14 человек, из них 13 погибли, один пострадал. В автобусе ЛиАЗ, ехавшем, предположительно, из Старицы в Тверь, пострадал один водитель", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что детей среди погибших и пострадавших нет.

Пострадавшие доставлены в медучреждения. Пока их состояние неизвестно.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло в результате лобового столкновения.