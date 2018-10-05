МЧС уточнило количество жертв ДТП с автобусом и маршруткой под Тверью

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Десять человек погибли, еще четверо пострадали, по уточненным данным, при столкновении автобуса с маршрутным такси в Тверской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее представитель оперативного штаба на месте ЧС сообщил РИА Новости, что число погибших при лобовом столкновении автобуса с микроавтобусом в Калининском районе Тверской области составило 12 человек, еще двое пострадали.

"Всего 14 пострадавших, из них 10 погибли, четыре человека доставляются в больницы", — сказал собеседник агентства.

Как уточнили ранее в пресс-службе, ДТП произошло возле населенного пункта Некрасово. Столкнулись микроавтобус Ford Transit и автобус "Лиаз". Открыт телефон горячей линии МЧС.