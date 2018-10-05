СК просит продлить арест обвиняемого по делу "Зимней вишни" Генина

КЕМЕРОВО, 5 окт — РИА Новости. Кемеровский областной суд в понедельник планирует рассмотреть поступившее ходатайство следствия о продлении ареста начальнику караула второй пожарно-спасательной части Кемерово Сергею Генину, который обвиняется в халатности по уголовному делу о ЧП в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", сообщается в пятницу на сайте облсуда.

"Судебное заседание по рассмотрению материала с ходатайством старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ о продлении срока содержания под стражей в отношении Генина назначено на 8 октября", — говорится в сообщении.

Срок содержания Генина под стражей истекает 11 октября. Представитель областного суда уточнил РИА Новости, что следствие просит продлить арест на два месяца и 14 дней, то есть до 25 декабря — до этой же даты арестовано большинство фигурантов дела.

Сергей Генин обвиняется в ненадлежащем исполнении своих обязанностей по спасению людей из горящего здания торгового центра. По версии следствия, при пожаре он "проигнорировал данные о коротком пути к людям и направил подчиненных по длинному, тем самым потерял время". В СК отмечали, что халатные действия привели к гибели не менее 37 человек, находившихся в кинозале на четвертом этаже. В суде пожарный заявил журналистам, что не считает себя виновным, так как он и его группа "сделали все, что могли и не могли".

В интернете продолжается сбор подписей в защиту пожарных, ставших фигурантами этого дела. Петицию с просьбой закрыть уголовное дело против начальника службы пожаротушения первого отряда Федеральной противопожарной службы (ОФПС) по Кузбассу Андрея Бурсина, также обвиняемого в халатности и арестованного, в настоящее время подписали свыше 83,7 тысячи человек, за Генина вступились более 55,6 тысячи человек.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошёл 25 марта и унёс 60 жизней. В рамках уголовного дела в настоящее время задержаны и арестованы 12 человек, включая владельцев и управляющих зданием, охранника, теперь уже бывших руководителей областного МЧС, а также ответственных за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.