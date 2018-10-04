В Пермском крае нашли частный приют, где мучают стариков

ПЕРМЬ, 4 окт — РИА Новости. Прокуратура Осинского района Пермского края выявила частный приют, владельцы которого содержали престарелых граждан в ненадлежащих условиях, что стало поводом для возбуждения уголовного дела, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Многочисленные нарушения, создающие угрозу для жизни и здоровья людей, были выявлены в ходе проверки частного приюта для пожилых граждан и инвалидов. Дом престарелых располагался в трех жилых домах и одном нежилом здании бывшей пекарни в деревне Монастырка и в деревне Кочебашево. На круглосуточном содержании у владельцев приюта были 52 старика, нуждающихся в постоянном уходе. Пребывание в приюте осуществлялось за плату.

При этом помещения, в которых находились пожилые люди и инвалиды, не соответствовали требованиям безопасности жизни и здоровья. В ряде старых одноэтажных деревянных построек, в частности, отсутствовали санузлы и элементарные бытовые удобства. В других зданиях не имелось канализации, вода доставлялась из общественного колодца, расположенного на улице, бытовые отходы складировались на территории приюта. Кроме того, в корпусах отсутствовала в необходимом количестве мебель, а имеющаяся находилась в ветхом состоянии. При отделке палат и коридоров владельцы использовали горючие материалы из легковоспламеняющейся краски, пути эвакуации и соответствующие схемы отсутствовали.

Всего в ходе прокурорской проверки было выявлено более 140 нарушений требований пожарной безопасности и санитарных норм, правил, нарушения градостроительного законодательства, отсутствие надлежащей медицинской и психологической помощи постояльцам приюта. На проживающих стариков, к примеру, не были заведены медицинские карты со сведениями о результатах обследования, а обслуживающий персонал не имеет медицинской квалификации и допуска. При этом люди, которые находились в приюте, частично или полностью утратили способность к самообслуживанию и нуждались в обязательном постороннем медико-социальном уходе. "По направленным прокуратурой материалам проверки правоохранительными органами возбуждено уголовное дело части 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на сегодняшний день приют закрыт — Осинский районный суд принял решение о запрете деятельности организации по уходу за престарелыми и инвалидами до устранения выявленных нарушений. В пресс-службе краевой прокуратуры РИА Новости также рассказали, что сейчас сотрудники регионального министерства социального развития заняты вывозом постояльцев приюта и размещением их в социальных учреждениях соответствующего типа.

Владельцы частных домов для престарелых в Пермском крае не впервые попадают в поле зрения правоохранительных органов. В начале года СК РФ возбудил уголовное дело в отношении собственников приюта "Мария" в Перми, в котором персонал привязывал постояльцев к кроватям, заклеивали им рты, чтобы они не шумели, недокармливали. Кровати, на которых лежали клиенты "Марии" не соответствовали нормам САНПиНа — вместо матрасов использовались листы утеплителя. Состояние здания дома престарелых также вызвало вопросы — оно не было приспособлено для содержания пожилых людей. В ходе проверки в пансионате обнаружили тела двух умерших постояльцев, накрытый труп женщины при этом находился в палате с неходячими больными.

Еще раньше в регионе разгорелся скандал вокруг частного дома престарелых в деревне Афонино на севере Пермского края. Как сообщали местные СМИ, его основательница присваивала пенсии постояльцев, а в жилых помещениях отсутствовали даже туалеты, на кроватях не было постельного белья, либо использовалось ветхое и грязное.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков объяснил тогда сложившуюся ситуацию тем, что владельцы частных приютов, в отличие от государственных организаций, освобождены от необходимости лицензировать свою деятельность.