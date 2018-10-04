Павликова не может лечиться из-за домашнего ареста, заявила адвокат

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Обвиняемая в участии в экстремистской организации "Новое величие" Анна Павликова не может полноценно лечиться из-за домашнего ареста и электронного браслета, заявила в Мосгорсуде ее адвокат Ольга Карлова.

Карлова напомнила, что ее подзащитная страдала болезнями сердца еще до ареста, в СИЗО они усугубились и появились новые. Хотя следователь выдал ей разрешение на посещение больницы, полноценно лечить ее не получается, утверждает адвокат.

"Из-за электронного браслета ей не разрешают делать рентген, МРТ, кардиограмму. А у нее немеет левая рука и нога, мы не знаем, чем это закончится", — сказала адвокат.

Отец Павликовой пояснил, что не может вызвать врача на дом. "Ане стало плохо, мы вызвали участкового врача. Но когда мы попросили ее поговорить с ФСИН, она просто развернулась и убежала, ничего не сказав. В больнице врачи также отказываются ее госпитализировать, когда узнают про домашний арест, говорят, что потребуется отдельная палата", — сказал отец обвиняемой.

В четверг Мосгорсуд отменил решение об аресте Павликовой, вынесенное еще в мае, и поменял меру пресечения на домашний арест. Между тем еще в августе ее отпустили из СИЗО под домашний арест.

В сентябре Дорогомиловский суд Москвы продлил до 13 декабря срок содержания под стражей четверым фигурантам дела "Нового величия", содержащимся в СИЗО, — 32-летнему Петру Карамзину, 29-летнему Дмитрию Полетаеву, 25-летнему Руслану Костыленкову и 20-летнему Вячеславу Крюкову. Аналогичные решения о продлении меры пресечения до 13 декабря суд вынес и в отношении шести других фигурантов этого дела, содержащихся под домашним арестом.

Десять участников движения "Новое величие" арестовали в марте в Москве по обвинению в организации экстремистского сообщества. По информации РБК, матери обвиняемых по делу — Анны Павликовой и Марии Дубовик — записали видеообращение к президенту, где призвали прекратить преследование своих дочерей. Дорогомиловский суд 16 августа изменил девушкам меру пресечения на домашний арест, учитывая состояние их здоровья, а также то, что у следствия отпали основания для нахождения обвиняемых в изоляторе в связи с окончанием допросов свидетелей. В данный момент в СИЗО находятся четверо фигурантов дела.