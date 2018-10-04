Под Екатеринбургом потушили пожар в монастыре в Ганиной Яме

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Пожар в монастыре на месте уничтожения останков царской семьи в Ганиной Яме под Екатеринбургом потушен, сообщается на сайте управления МЧС по Свердловской области.

Представитель главка МЧС ранее сообщила РИА Новости, что пожар произошёл в центральном храме монастыря, на площади 70 метров квадратных горела церковная утварь и кровля. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, работают пожарные дознаватели и эксперты пожарной лаборатории. В 0.42 мск открытое горение было ликвидировано.

"Пожару в храме в Среднеуральске дан полный отбой. В 05.26 (3.26 мск) пожарные завершили проливку и разборку сгоревших конструкций в храме в Североуральске. Пожарно-спасательные подразделения вернулись в места постоянной дислокации", — говорится в сообщении.

Монастырь святых Царственных страстотерпцев был построен на месте, где останки императора Николая II и его близких были сожжены после расстрела в июле 1918 года.