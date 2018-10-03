Пострадавших при взрыве в Дагестане детей доставили в Нижний Новгород

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Самолет МЧС РФ доставил в Нижний Новгород троих детей, пострадавших при взрыве газово-воздушной смеси в спортшколе Дагестана, сообщили РИА Новости в МЧС.
"Спецборт осуществил санитарную эвакуацию троих пострадавших детей при взрыве в Дагестане", — сказал собеседник агентства.
По его словам, детей доставят для специализированного лечения в ожоговый центр Нижнего Новгорода, где им окажут высокотехнологическую медицинскую помощь.
Как отмечалось ранее, самолет оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволили оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета.