Пострадавших при взрыве в Дагестане детей доставили в Нижний Новгород

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Самолет МЧС РФ доставил в Нижний Новгород троих детей, пострадавших при взрыве газово-воздушной смеси в спортшколе Дагестана, сообщили РИА Новости в МЧС.

Ранее пять подростков были госпитализированы с ожогами от 60 до 90% тела после взрыва в спортивном зале школы в Левашинском районе Дагестана. По данным МЧС, вследствие утечки из газопровода взорвалась газовоздушная смесь без последующего возгорания.

"Спецборт осуществил санитарную эвакуацию троих пострадавших детей при взрыве в Дагестане", — сказал собеседник агентства.

По его словам, детей доставят для специализированного лечения в ожоговый центр Нижнего Новгорода, где им окажут высокотехнологическую медицинскую помощь.

"На протяжении всего полета пациентов сопровождали медицинские специалисты отряда "Центроспас", Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" и психолог МЧС", — добавил собеседник агентства.

Как отмечалось ранее, самолет оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволили оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета.