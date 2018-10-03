МЧС направило в Дагестан самолет для эвакуации пострадавших при взрыве газа

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. МЧС России направило в Дагестан самолет для доставки в ожоговый центр Нижнего Новгорода пострадавших при взрыве газовоздушной смеси подростков, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"В Дагестан направлен спецборт для санитарно-авиационной эвакуации детей, пострадавших накануне в спортшколе. Пострадавшие подростки нуждаются в срочной высококвалифицированной медицинской помощи", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что самолет доставит пациентов в ожоговый центр Нижнего Новгорода, где им будет оказана высокотехнологическая медицинская помощь.
Самолет оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета.