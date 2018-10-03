СК до конца расследования не будет комментировать дело феминистки из Омска

НОВОСИБИРСК, 3 окт — РИА Новости. СУСК по Омской области не будет до окончания расследования комментировать уголовное дело о возбуждении ненависти или вражды в интернете в отношении местной радикальной феминистки Любови Калугиной, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Президент РФ Владимир Путин в среду внес в Госдуму проект, частично декриминализующий 282 статью уголовного кодекса об экстремизме. Согласно пояснительной записке, нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон, при условии, что их деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства".

Предполагается, что уголовная ответственность будет наступать, если нарушение совершено более одного раза в течение года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что пока не обладает информацией о возможности амнистии осужденных по статье 282.

"Комментариев не будет до завершения расследования", — сообщила РИА Новости в среду представитель следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова. От своих комментариев и прогнозов по расследованию дела воздержалась и адвокат феминистки Юлия Воронина.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что сейчас Калугина является подозреваемой по делу. Мера пресечения в отношении нее не избиралась.

Как сообщалось ранее, в начале сентября текущего года следователи по итогам проверки возбудили в отношении Калугиной уголовное дело по статье 282 УК РФ о возбуждении ненависти или вражды в интернете.

Сама Калугина сообщала СМИ, что интерес следователей к ней связан с ее публикациями в соцсети "Вконтакте". По ее словам, поводом для проверки стало заявление о том, что ее опубликованные в 2013-2016 годах посты возбуждают ненависть к мужчинам, поступившее от некоего жителя Биробиджана.

Большой общественный резонанс вокруг "экстремистских дел" возник после многочисленных сообщений из регионов, где только с начала этого года заведены сотни уголовных дел по данному составу. Одно из самых известных — дело барнаульской студентки Марии Мотузной, которой грозит до пяти лет лишения свободы за картинки, сохраненные в профиле в социальной сети.