СК до конца расследования не будет комментировать дело феминистки из Омска

НОВОСИБИРСК, 3 окт — РИА Новости. СУСК по Омской области не будет до окончания расследования комментировать уголовное дело о возбуждении ненависти или вражды в интернете в отношении местной радикальной феминистки Любови Калугиной, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
Предполагается, что уголовная ответственность будет наступать, если нарушение совершено более одного раза в течение года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что пока не обладает информацией о возможности амнистии осужденных по статье 282.
"Комментариев не будет до завершения расследования", — сообщила РИА Новости в среду представитель следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова. От своих комментариев и прогнозов по расследованию дела воздержалась и адвокат феминистки Юлия Воронина.
Как сообщалось ранее, в начале сентября текущего года следователи по итогам проверки возбудили в отношении Калугиной уголовное дело по статье 282 УК РФ о возбуждении ненависти или вражды в интернете.
Сама Калугина сообщала СМИ, что интерес следователей к ней связан с ее публикациями в соцсети "Вконтакте". По ее словам, поводом для проверки стало заявление о том, что ее опубликованные в 2013-2016 годах посты возбуждают ненависть к мужчинам, поступившее от некоего жителя Биробиджана.
Большой общественный резонанс вокруг "экстремистских дел" возник после многочисленных сообщений из регионов, где только с начала этого года заведены сотни уголовных дел по данному составу. Одно из самых известных — дело барнаульской студентки Марии Мотузной, которой грозит до пяти лет лишения свободы за картинки, сохраненные в профиле в социальной сети.