Житель Ненецкого автономного округа случайно застрелил друга на охоте

МУРМАНСК, 3 окт — РИА Новости. Следователи в Ненецком автономном округе возбудили уголовное дело против жителя НАО, который подозревается в том, что случайно вместо лося застрелил своего приятеля, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, 29 сентября 2018 года днем во время охоты на лося в лесу в 40 километрах от села Ома Ненецкого автономного округа 27-летний житель округа не менее пяти раз выстрелил из охотничьего карабина со значительного расстояния по плохо видимой цели, полагая, что это лось.

"В результате указанных действий по неосторожности одна из пуль попала в голову его 34-летнему другу. От полученного ранения пострадавший скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности". Отмечается, что в ходе допроса подозреваемый дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего.

Подобный случай произошел в сентябре в Архангельске, где 41-летний мужчина во время охоты на уток случайно выстрелил в голову своему брату, пострадавший скончался.