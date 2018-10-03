МВД опровергло слухи о задержании полицейского при обыске в Екатеринбурге

Сотрудники полиции у Центрального входа в здание управления МВД РФ по Екатеринбургу. 3 октября 2018

Сотрудники полиции у Центрального входа в здание управления МВД РФ по Екатеринбургу. 3 октября 2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Информация в СМИ о задержании начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Екатеринбургу не соответствует действительности, сообщил РИА Новости представитель областного главка МВД Валерий Горелых.

"На текущий момент говорить о задержании одного из должностных лиц городского УМВД Екатеринбурга преждевременно. Это не соответствующая действительности информация, это фейковая новость", – сказал он.

Ранее сообщалось, что сотрудники управления ФСБ по Свердловской области и окружного СК РФ проводят оперативные мероприятия в здании УМВД России по Екатеринбургу. По данным областного главка полиции, обыски в одном из служебных кабинетов оперативного подразделения связаны с ранее возбужденным "бесфигурантным уголовным делом".

"Один из офицеров городской полиции в эти минуты принимает участие в иных следственных мероприятиях, проводимых СК и ФСБ вне здания УМВД по Екатеринбургу", – добавил собеседник агентства.