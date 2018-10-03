НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 окт — РИА Новости. Специалисты федерального ожогового центра при Приволжском исследовательском медицинском университете в Нижнем Новгороде консультируют врачей из Дагестана по поводу подростков, пострадавших при взрыве, и готовы принять их на лечение, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы медуниверситета Алексей Никонов.

Пять подростков были госпитализированы с ожогами от 60 до 90% тела после взрыва в спортивном зале школы в Левашинском районе Дагестана. По данным МЧС, вследствие утечки из газопровода взорвалась газовоздушная смесь без последующего возгорания.

"Сейчас специалисты нижегородского ожогового центра консультируют врачей из Дагестана по поводу лечения подростков, пострадавших при взрыве в спортзале. На данный момент о переводе ребят в Нижний Новгород речь не идет, но раз консультации ведутся, то такое вполне возможно. Наши врачи готовы принять пострадавших. Решение об этом может быть принято в ближайшие дни", — рассказал Никонов.

Он пояснил, что подростков могут доставить на лечение в Нижний Новгород в случае, если понадобится дополнительная медицинская помощь, которую не смогут оказать на месте, и если их состояние позволит транспортировку.

"Раньше в наш ожоговый центр не раз привозили достаточно тяжелых больных с 70-80% ожогов тела из Чечни спецбортом МЧС. Если потребуется наша помощь, то совместно с МЧС мы это сделаем", — заявил Никонов.