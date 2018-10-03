Данные о пытках заключенных в белгородской колонии не подтвердились

ВОРОНЕЖ, 3 окт — РИА Новости. Следствие не нашло подтверждения распространившейся в конце августа от имени заключенных информации о пытках в белгородской колонии №7, сообщил в среду РИА Новости представитель регионального управления СК РФ.

Издание "Медиазона" 29 августа сообщило, что трое заключенных белгородской ИК-7 пожаловались правозащитникам на жесткое обращение в колонии. СК начал проверку размещенной в СМИ информации.

"Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. Изложенные в СМИ факты не подтвердились", — сказал собеседник агентства.

Ранее комиссия с участием представителей ФСИН, уполномоченного по правам человека и членов ОНК выехала в исправительное учреждение и пообщалась с осужденными, которые заявили о недостоверности опубликованной в СМИ информации. По их словам, они понятия не имеют, откуда она взялась, и за период отбывания ими наказания физическая сила со стороны сотрудников колонии к ним не применялась.