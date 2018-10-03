В Хабаровске машина сбила трех школьниц на "зебре"

ХАБАРОВСК, 3 окт — РИА Новости. Автомобиль сбил на нерегулируемом пешеходном переходе в Хабаровске трех школьниц, две из них госпитализированы, сообщает УМВД России по Хабаровскому краю в среду.

Отмечается, что авария произошла вечером во вторник в районе дома №37 по улице Малиновского в Хабаровске.

"Женщина-водитель совершила наезд на трех школьниц. Дети переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам водителя, её ослепил свет фар встречной машины. В настоящее время двое детей госпитализированы в лечебное учреждение, одна отпущена домой. Жизни пострадавших ничего не угрожает", — говорится в сообщении.

Уточняется, что экспресс-тест показал, что водитель была трезвая.

Отмечается, что на месте аварии работала следственно-оперативная группа под руководством врио начальника УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю Дмитрия Клесова.