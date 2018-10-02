МАК создал комиссию по расследованию жесткой посадки вертолета в Якутии

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования происшествия с вертолетом, совершившим аварийную посадку в горах Якутии, сообщает МАК во вторник.

В субботу в 27 километрах от села Сасыр аварийную посадку совершил вертолет Robinson. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Среднеколымск — Якутск. На борту вертолета находился один пилот, который получил травмы. Пурга в этом районе не прекращается. Спасатели службы МЧС на вертолете и на вездеходе ждут прояснения погоды.

"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — говорится в сообщении. По информации МАК, вертолет принадлежал вертолетному клубу "Солнечный" (город Воронеж).

Ранее во вторник сообщалось, что три добровольца — работники администрации и один спасатель — отправились на снегоходах на самостоятельные поиски пилота. По последним данным ГУМЧС России по Якутии, добровольцы достигли подножия горы в Момском районе Якутии, продолжают поиски пешим ходом.