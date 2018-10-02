Судоходная компания опровергла сообщения о пожаре на пароме Regina Seaways

ВИЛЬНЮС, 2 окт — РИА Новости. На пароме Regina Seaways, терпящем бедствие на Балтике, пожара в машинном отделении не было, оно было задымлено, сообщил во вторник РИА Новости представитель по общественным связям компании DFDS Seaways Вайдас Клумбис.

Ранее сообщалось, что взрыв с возгоранием произошел в машинном отделении на пассажирском пароме под флагом Литвы в международных водах Балтийского моря в 135 километрах от Калининграда. Спасательную операцию координирует калининградская спасательная служба. По данным минобороны Литвы, пожар на пароме был локализован.

"Огня не было, были замечены вибрация и дым в машинном отделения. Машинное отделение было герметизировано и обработано противопожарными средствами", — сказал РИА Новости Клумбис.

По его словам, после был поведен контроль температуры главной палубы, которая не повышалась. "Пострадавших нет, пассажир готовы к эвакуации, если она потребуется. В месту происшествия направляется буксир", — сказал он.

Представитель компании DFDS Seaways, которой принадлежит судно, отметил, что паром Regina Seaways грузопассажирский, способен вместить 500 пассажиров. По его словам, на борту находятся 335 человек, включая членов экипажа. "Паром направлялся из Германии в Клайпеду. Сейчас трудно сказать, куда будет отбуксирован паром, в связи с погодными условиями… Паром находится в 53 милях от Клайпеды, в 65 милях от Калининграда и Гданьска", — отметил он.

По данным Генконсульства России в Клайпеде, данных о том, что на судне находятся граждане России, нет.

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