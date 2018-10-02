МЧС предупредило о жестком шторме во вторник в Кабардино-Балкарии

ПЯТИГОРСК, 2 окт — РИА Новости. Сильный ветер до 30 метров в секунду ожидается в горных районах Кабардино-Балкарии во вторник, сообщает управление МЧС по региону.

Такой ветер характеризуется как жесткий шторм 11 баллов по 12-балльной шкале Бофорта. По данным Росгидромета, он способен вызвать большие разрушения на значительном пространстве и на суше наблюдается очень редко.

"По данным Росгидромета, до конца вторника в горных районах КБР ожидается очень сильный южный ветер до 30 метров в секунду (более 100 километров в час)", — сказано в сообщении.

В связи с этим ведомство рекомендует убрать вещи со дворов и с балконов, поставить машины в гараж или вдали от деревьев, избегать шатких строений, ЛЭП и потенциально опасных промышленных объектов.