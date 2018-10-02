Спасатели локализовали пожар на пароме в Балтийском море

КАЛИНИНГРАД, 2 окт — РИА Новости. Пожар на загоревшемся в Балтийском море литовском пассажирском пароме локализован, решается вопрос по буксировке судна и доставке пассажиров в Клайпеду, сообщили РИА Новости в морском координационно-спасательном центре (МКСЦ) Калининграда.

Ранее сообщалось, что взрыв с возгоранием произошел в машинном отделении на пассажирском пароме под флагом Литвы в международных водах в 135 километрах от Калининграда. По предварительным данным, на борту судна находятся 335 человек.

"Пожар локализован, раненых и пострадавших нет. Сейчас решается вопрос по буксировке (судна), снятию пассажиров и доставке их в Клайпеду", — сообщили в МКСЦ.