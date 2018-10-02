Попавшая в ДТП племянница Скрипаля собирается провести экспертизу машины

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Племянница осужденного в РФ за госизмену экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль заявила, что собирается провести экспертизу машины, на которой на прошлой неделе попала с мужем в аварию в Подмосковье.
"Наверное, будем проводить экспертизу", — сказала Скрипаль журналистам.
Она добавила, что сперва не придавала особого внимания аварии, но "впоследствии мне и моей сестре, когда я сообщила об этой аварии … стали приходить смс-сообщения о том, что нам надо попросить политическое убежище в Великобритании, что авария неспроста, и если мы попросим политического убежища, то все будет хорошо". Скрипаль уточнила, что сообщения приходили от частных лиц, в том числе в социальных сетях. Она продемонстрировала эти записи журналистам на своем телефоне.
В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в частности, на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.