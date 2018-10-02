Попавшая в ДТП племянница Скрипаля собирается провести экспертизу машины

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Племянница осужденного в РФ за госизмену экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль заявила, что собирается провести экспертизу машины, на которой на прошлой неделе попала с мужем в аварию в Подмосковье.

Ранее Скрипаль сообщила РИА Новости, что из-за лопнувшего колеса попала в аварию по дороге в Москву, ни она, ни муж, находившийся за рулем, не пострадали. По ее словам, скорость движения автомобиля была небольшой, что, видимо, помогло избежать более серьезных последствий. Кроме того, она отметила, что перед поездкой машину проверили, она находилась в исправном состоянии.

"Наверное, будем проводить экспертизу", — сказала Скрипаль журналистам.

Она добавила, что сперва не придавала особого внимания аварии, но "впоследствии мне и моей сестре, когда я сообщила об этой аварии … стали приходить смс-сообщения о том, что нам надо попросить политическое убежище в Великобритании, что авария неспроста, и если мы попросим политического убежища, то все будет хорошо". Скрипаль уточнила, что сообщения приходили от частных лиц, в том числе в социальных сетях. Она продемонстрировала эти записи журналистам на своем телефоне.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.

В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в частности, на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.