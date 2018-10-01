В Костромской области проверят информацию об избиении девочки в лагере

БРЯНСК, 1 окт – РИА Новости. Следствие проводит проверку по сообщениям об избиении девочки в детском лагере под Костромой, сообщает СУ СК по региону.

Информация об избиении девочки в детском лагере "Красная горка", расположенном на территории Красносельского района Костромской области, появилась в средствах массовой информации в понедельник.

"В Костромской области начато проведение доследственной проверки по сообщению СМИ об избиении несовершеннолетней девочки в детском лагере", — говорится в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины происшествия, его участников, роли каждого из них. Также будут изучены обстоятельства и условия проживания несовершеннолетних в детском загородном оздоровительном учреждении, дана оценка деятельности должностных лиц администрации лагеря.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Кроме того, следственное управление направит информацию в администрацию Костромской области для рассмотрения вопроса о проведении служебной проверки по данному факту и в отношении руководства данного лагеря.