Суд в Москве заочно арестовал экс-министра Украины еще в 2016 году

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Санкцию на арест экс-министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского Басманный суд Москвы заочно выдал более двух лет назад, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По данным СМИ, в понедельник Рудьковский был задержан в Москве.

"Двадцать шестого мая 2016 года суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказала Царева. По словам пресс-секретаря суда, срок ареста тогда был установлен на два месяца с момента экстрадиции обвиняемого в Россию или с момента его задержания на территории РФ.

Согласно материалам суда, Рудьковскому предъявлено обвинение по части 2 статьи 360 УК РФ (нападение на учреждение, пользующееся международной защитой, в целях провокации войны или осложнения международных отношений). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

В феврале 2017 года официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщала, что шестерым фигурантам уголовных дел о нападениях на российское посольство в Киеве в 2014 и 2016 годах предъявлено заочное обвинение. В числе обвиняемых по делу о нападении на диппредставительство в 2014 году был Рудьковский. Отмечалось, что 14 июня 2014 года обвиняемые принимали участие в порче имущества посольства России, в том числе с использованием подручных средств закидывали фасад здания.