Суд в Барнауле "оправдал" кота, обвиняемого в воровстве электричества

НОВОСИБИРСК, 1 окт – РИА Новости. Суд в Барнауле "оправдал" обвиняемого жителями одного из домов кота в том, что тот сорвал пломбу с энергосчетчика, в результате чего возник долг в 78 тысяч рублей, сообщает в понедельник Барнаульская горэлектросеть (БГЭС).

В компании пояснили, что горэлектросеть обратилась в суд за взысканием долга по акту о безучетном потреблении электроэнергии в одном из частных домов. В свою очередь, жильцы обвинили во вмешательстве в работу электросчетчика кота, который, по их мнению, сорвал пломбу с прибора учета, когда пробирался на чердак.

"Не желая оплачивать убытки, которые якобы доставил домашний питомец, абоненты БГЭС попытались оспорить акт. В судебном процессе владельцы частного дома пояснили, что их кот частенько прогуливается по чердаку, лаз на который раньше располагался в опасной близости от электросчетчика. Хозяева приняли решение освободить дорогу домашнему питомцу и перенесли прибор учета на соседнюю стену. Однако, по их мнению, они опоздали. Кот все же сорвал пломбу со счетчика", — говорится в сообщении.

В свою очередь, выявивший нарушение электромонтер в суде заявил, что случайно сорвать пломбу со счетчика невозможно — проволока настолько крепкая, что сами электромонтеры для распломбирования счетчиков используют кусачки.

"Суд посчитал доводы истца убедительными. Кота оправдали. Хозяевам же пояснили, что согласно постановлению правительства №442 именно они несут полную ответственность за прибор учета и сохранность пломб на нем. Переносить электросчетчик без согласования с представителями энергокомпании запрещено законом. А потому акт о безучетном потреблении предъявлен абонентам обоснованно", — сообщили в горэлектросети.

В итоге суд обязал жителей дома оплатить в Барнаульскую горэлектросеть 78 тысяч рублей долга и 2,5 тысячи госпошлины за судебное разбирательство. Оспаривать решение суда хозяева кота не стали, в сентябре оно вступило в силу, добавили в компании.