В Москве задержали двух полицейских по подозрению в ранении мужчины

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Двое полицейских задержаны в Москве по подозрению в ранении мужчины из травматического оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.

По данным ведомства, 30 сентября поступило сообщение о конфликте на улице Дербеневская на юге Москвы.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу с огнестрельными ранениями от травматического оружия обнаружен гражданин 1993 года рождения, который был госпитализирован", — пояснили в пресс-службе.

По подозрению в ранении мужчины "задержаны двое сотрудников ППСП ОМВД России по Даниловскому району". Собранные материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

В полиции добавляют, что в случае установления виновности лейтенант и старший сержант полиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.