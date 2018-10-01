Под Волгоградом мужчина убил водителя за громкую музыку в автомобиле

ВОЛГОГРАД, 1 окт – РИА Новости. Полиция и Росгвардия задержали мужчину, который подозревается в том, что из травматического пистолета застрелил в городе Волжский водителя, рано утром громко включившего музыку в своем автомобиле.

По данным ГУ МВД по Волгоградской области, рано утром в воскресенье 32-летний житель Волжского выстрелил из своего травматического пистолета в голову мужчине во дворе своего дома.

"От полученных ранений мужчина скончался, злоумышленник с места преступления скрылся на автомашине. Он был задержан спустя несколько часов по месту жительства родственников в Волгограде", — говорится в сообщении полиции.

По информации ведомства, задержать подозреваемого в убийстве удалось в результате совместной работы сотрудников уголовного розыска и бойцов Росгвардии.

Как уточнили в следственном управлении СК РФ по Волгоградской области, убийство произошло после конфликта между двумя мужчинами из-за громкой музыки.

"По данным следствия, около 5 часов утра подозреваемый проснулся от громкой музыки, доносившейся из припаркованного у дома автомобиля. В этот момент мужчина услышал, как его супруга через открытое окно делает кому-то замечание. Вспылив, злоумышленник вооружился заряженным травматическим пистолетом и спустился к подъезду", — сообщает в релизе СУСК.

По информации ведомства, мужчина даже не попытался решить проблему мирным способом, а сразу выстрелил в голову обидчику, который был к тому же нетрезв. "Свою вину в содеянном мужчина уже полностью признал, написал явку с повинной. Расследование уголовного дела продолжается", — отмечает следствие.