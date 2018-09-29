Попавший в ДТП в Подмосковье автобус перевозил работников магазина "Магнит"

ДТП в городском округе Луховицы на трассе М-5 Урал, Московской области. 29 сентября 2018

ДТП в городском округе Луховицы на трассе М-5 Урал, Московской области. 29 сентября 2018

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Автобус, перевернувшийся после ДТП в Подмосковье, перевозил сотрудников магазина "Магнит", сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

"На 129 километре федеральной дороги М-5 ("Урал") произошла авария с участием автобуса, перевозившего работников магазина "Магнит", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадали восемь человек, погибших нет.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области также сообщили, что автобус перевозил рабочих одной из торговых сетей.

Движение на данном участке затруднено.