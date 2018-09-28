СК выясняет обстоятельства гибели трех человек в Тверской области

ВОРОНЕЖ, 28 сен — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства гибели мужчины, женщины и трехлетнего мальчика, обнаруженных во время тушения пожара в деревянном доме в Тверской области, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

Информация о пожаре в деревянном одноэтажном доме, расположенном на Муравьевском проезде города Ржева Тверской области, поступила спасателям в 21.19 мск 27 сентября. В 00.13 мск пятницы возгорание полностью потушили.

"В следственный отдел регионального СК России из МЧС поступило сообщение об обнаружении в ходе тушения пожара тел мужчины и женщины 1951 и 1977 годов рождения и трехлетнего мальчика. По данному факту проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи, которые, во взаимодействии с сотрудниками МЧС и полиции, проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев случившегося, жителей соседних домов. Для определения точной причины смерти погибших, очага и причин возгорания назначены экспертизы.