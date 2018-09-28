В Хабаровском крае расследуют дело о торговле новорожденным

ВЛАДИВОСТОК, 28 сен — РИА Новости. Следователи в Хабаровском крае возбудили уголовные дела в отношении двух местных жительниц, одна из которых подозревается в передаче другой на воспитание ребенка, сообщает региональное СУСК РФ.
По версии следствия, в сентябре 2018 года 23-летняя жительница Хабаровска родила девочку и передала ее своей знакомой, чтобы та воспитала ее как свою дочь.
"С целью придания законности сделке женщины обратились в несколько государственных органов с целью регистрации ребенка, якобы, родившегося с помощью вспомогательной репродуктивной технологии "суррогатного материнства". Об этом стало известно правоохранительным органам, возбуждено уголовное дело, в ходе следствия женщины дали признательные показания", — отмечают следователи.
Новорожденную девочку забрали у матери и поместили в медицинское учреждение. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.