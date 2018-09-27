В Чувашии пьяный водитель намеренно сбил школьницу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен — РИА Новости. Житель Чувашии задержан по подозрению в покушении на убийство несовершеннолетней, которую он преследовал на своем автомобиле и в результате сбил, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"Подозреваемый задержан, в ближайшее время следователем будет направлено в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении регионального СУСК.