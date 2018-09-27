НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен — РИА Новости. Ленинский районный суд Нижнего Новгорода в четверг назначил судебно-психиатрическую экспертизу Анатолию Москвину, который обвинялся в надругательстве над телами умерших детей, чтобы понять, может ли он быть переведен на амбулаторное лечение, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Ленинского района Лариса Романова.

В начале ноября 2011 года оперативники задержали Москвина по подозрению в повреждении надгробий, надругательстве над телами умерших и местами их захоронений. Во время обыска в его доме и гараже оперативники обнаружили и изъяли 26 кукол, сделанных из мумифицированных тел. Всего в деле 38 эпизодов.

Ленинский райсуд в мае 2012 года постановил применить принудительное лечение к нижегородцу. В феврале 2013 года суд вынес такое же решение по дополнительным эпизодам. Срок принудительного лечения ему неоднократно продлевался, последний раз — 21 февраля 2018 года.

"Психиатрическая больница №2 вышла в суд с представлением о замене принудительного стационарного лечения Анатолию Москвину на амбулаторное. Перед этим было проведено освидетельствование Москвина, согласно которому он в настоящее время находится в состоянии стойкой лекарственной ремиссии. Прокуратура, в свою очередь, потребовала провести экспертизу для того, чтобы понять, опасен ли он для общества на данный момент и можно ли его отпускать", — сказала Романова, добавив, что заседание проходило в закрытом режиме.

Она пояснила, что каждые шесть месяцев Москвина, у которого обнаружено психическое расстройство, обследует врачебная комиссия. Затем комиссия выходит с представлением в суд либо о продлении принудительных мер лечения в стационаре, либо, как это произошло на этот раз, об изменении принудительных мер медицинского характера.

"Врачи хотели амбулаторно-принудительного лечения, чтобы Москвин просто один раз в месяц приходил к ним… В остальное время никто за ним следить не будет. Врачи говорят, что в настоящий момент они добились стойкой лекарственной ремиссии, и считают, что этой лекарственной ремиссии достаточно для того, чтобы он не лежал в стационаре, а находился на амбулаторных условиях. Они говорят, что он будет болен всю жизнь, что ж его всю жизнь в стационаре держать?", — рассказала Романова.

По ее словам, сроки проведения судебно-психиатрической экспертизы будет назначать психиатрическая больница №2, где сейчас находится Москвин. Ее специалисты будут проводить и саму экспертизу.

"Как только они проведут экспертизу, заключение поступит в суд и будет назначено новое судебное заседание. Если экспертиза признает, что Москвина могут перевести на амбулаторное лечение, его отпустят прямо из зала суда", — подчеркнула старший помощник прокурора района.

Ранее сообщалось, что на протяжении длительного времени на территории Нижнего Новгорода, Москвы, а также Нижегородской и Московской областей нижегородец раскапывал могилы малолетних девочек возраста от 3 до 12 лет, извлекал тела из могил и изготавливал из них мумии. Для этого он использовал специальный состав из соли и соды, в который помещал выкопанные тела умерших, спрятанные им в тайниках около кладбищ.

В ходе расследования Москвин активно сотрудничал со следователями и пояснял, что изготавливал мумии из-за того, что хотел иметь дочь. Мумии, по его словам, заменяли ее, и он считал их своими детьми, разговаривал с ними и даже устраивал для них праздники.

Экспертиза признала нижегородца невменяемым. У него обнаружено психическое расстройство, заболевание лишает Москвина способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.