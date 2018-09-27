В Липецке иностранца будут судить за оправдание терроризма в интернете

ВОРОНЕЖ, 27 сен — РИА Новости. Гражданин одной из стран Средней Азии предстанет перед судом в Липецкой области за перепосты в соцсети материалов, оправдывающих терроризм, сообщает прокуратура региона.

В отношении 35-летнего мужчины было возбуждено дело по статье "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Санкция данной статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

"По версии следствия, подозреваемый разместил в сети интернет в открытом доступе ряд материалов, пропагандирующих идеологию терроризма. В настоящее время в отношении гражданина избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, ему предъявлено обвинение", — говорится в сообщении.

Как пояснил РИА Новости представитель прокуратуры области, мужчина — гражданин одной из стран Средней Азии, легально проживающий в Липецкой области. На своей странице в соцсети он делал перепосты радикального исламистского содержания.